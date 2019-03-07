Аллегри может покинуть "Ювентус": названа причина
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду, если она не выйдет в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, наставник туринского клуба уже имел на эту тему сложный разговор с руководством.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта. В первой встрече "Атлетико" одержал победу со счетом 2:0.
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