Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"

Теги интер миланантонио контемассимилиано аллегри

Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте может покинуть свой пост этим летом. На его место претендует бывший наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Конте раскритиковал руководство миланцев за то, что клуб не защищал своих футболистов по ходу сезона.

По данным итальянский СМИ, тренер может покинут "Интер" по собственному желанию. На его место может прийти Аллегри, который находится в хороших отношениях со спортивным директором команды Джузеппе Мароттой.

Отметим, что под руководством Конте "Интер" едва не стал чемпионом, отстав от "Ювентуса" на 1 очко.

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