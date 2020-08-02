Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте может покинуть свой пост этим летом. На его место претендует бывший наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее Конте раскритиковал руководство миланцев за то, что клуб не защищал своих футболистов по ходу сезона.
По данным итальянский СМИ, тренер может покинут "Интер" по собственному желанию. На его место может прийти Аллегри, который находится в хороших отношениях со спортивным директором команды Джузеппе Мароттой.
Отметим, что под руководством Конте "Интер" едва не стал чемпионом, отстав от "Ювентуса" на 1 очко.
Не пропустите: Конте в очередной раз прокомментировал информацию о переходе Месси в "Интер"| http://soccernews.ru
главное
-
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
-
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"
-
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
Лента новостей
-
Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"
-
Медведев прокомментировал новую должность Аршавина в "Зените"
-
Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком"
-
Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле
-
Президент киевского "Динамо" Суркис назвал Семина хлюпиком
-
Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените"
-
Друг Кокорина опубликовал детское фото нападающего в форме "Спартака"
-
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
"Фиорентина" обыграла СПАЛ в последнем туре Серии А
-
Metaratings: Мирзов отправится в аренду в "Тамбов"
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"
-
Аршавин получил новую должность в "Зените"
-
Газизов отреагировал на слова Юрана
-
Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча
-
Кокорин может совершить дебют за "Спартак" в матче с "Сочи"
-
"Динамо" проиграло "Химкам" в товарищеском матче
-
Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"
-
Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"
-
"Уфа" отреагировала на слова Юрана о возможной сдаче матчей "Спартаку"
-
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17