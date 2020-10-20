Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпардмассимилиано аллегри

Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"

Руководство лондонского "Челси" разочаровано невнятным стартом сезона, в связи с чем может сменить главного тренера.

По информации QuotidianoNet, боссы "синих" ожидали более успешных результатов после качественного усиления состава в минувшее трансферное окно.

Если в ближайшее время команда не обретёт стабильность, то действующего наставника Фрэнка Лэмпарда может сменить Массимимлиано Аллегри.

Напомним, что итальянец уже более года остаётся без работы после ухода из "Ювентуса" летом 2019-го.

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