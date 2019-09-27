Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить ПСЖ, передает La Gazzetta dello Sport.



Руководство парижан планирует сменить наставника команды после двух поражений в Лиге 1.



Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить в "Тоттенхэме" Почеттино.

Напомним, этим летом Аллегри покинул "Ювентус", который возглавлял с 2014 по 2019 год. Под его руководством "старая сеньора" пять раз стала чемпионом Серии А.

"Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. ПСЖ является лидером в Лиге 1.

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