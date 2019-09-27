Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить ПСЖ, передает La Gazzetta dello Sport.
Руководство парижан планирует сменить наставника команды после двух поражений в Лиге 1.
Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить в "Тоттенхэме" Почеттино.
Напомним, этим летом Аллегри покинул "Ювентус", который возглавлял с 2014 по 2019 год. Под его руководством "старая сеньора" пять раз стала чемпионом Серии А.
"Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Италии. ПСЖ является лидером в Лиге 1.
А еще: Аллегри отказал "Монако" ради топ-клуба| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3