Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ

Теги псжтомас тухельмассимилиано аллегри

Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
Стало известно, кто может заменить главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Le10sport.com.

По данным источника, руководство парижан рассматривает кандидатуру экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В клубе готовы предложить контракт специалисту уже сейчас.

Ранее в тренере также был заинтересован "Интер", однако клуб не сможет пока предложить ему работу из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Ожидается, что Тухель летом 2021 года покинет ПСЖ, досрочно разорвав контракт, если не добьется хороших результатов в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после ничьей с "Бордо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым

В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов