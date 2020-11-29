Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ



Стало известно, кто может заменить главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, сообщает Le10sport.com.



По данным источника, руководство парижан рассматривает кандидатуру экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В клубе готовы предложить контракт специалисту уже сейчас.



Ранее в тренере также был заинтересован "Интер", однако клуб не сможет пока предложить ему работу из-за кризиса, вызванного коронавирусом.



Ожидается, что Тухель летом 2021 года покинет ПСЖ, досрочно разорвав контракт, если не добьется хороших результатов в Лиге Чемпионов.



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