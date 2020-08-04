Аллегри может сменить Тухеля в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может покинуть пост по окончании сезона.

Как сообщает французский источник Metaratings.ru, руководство парижан уволит наставника, если команда не выйдет в финал Лиги Чемпионов. Напомним, что в 1/4 финала ПСЖ сыграет против "Аталанты".

Отмечается, что главным кандидатом на пост тренера ПСЖ является Массимилиано Аллегри.

Последним клубом Аллегри был "Ювентус", который он тренировал с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев.

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