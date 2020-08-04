Аллегри может сменить Тухеля в ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может покинуть пост по окончании сезона.
Как сообщает французский источник Metaratings.ru, руководство парижан уволит наставника, если команда не выйдет в финал Лиги Чемпионов. Напомним, что в 1/4 финала ПСЖ сыграет против "Аталанты".
Отмечается, что главным кандидатом на пост тренера ПСЖ является Массимилиано Аллегри.
Последним клубом Аллегри был "Ювентус", который он тренировал с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13