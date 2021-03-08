Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"
Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в новом сезоне может может возглавить донецкий "Шахтер", сообщает "Футбольный формат".
По данным источника, руководство "горняков" уже общалось с итальянским специалистом и начали предварительные переговоры. Информации о сумме и сроках возможного контракта пока нет.
Напомним, что сейчас главным тренером донецкого клуба является португалец Луиш Каштру. "Шахтер" под его руководством занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру чемпионата киевскому "Динамо" четыре очка. Кроме того "Шахтер" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13