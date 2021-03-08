Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"

Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в новом сезоне может может возглавить донецкий "Шахтер", сообщает "Футбольный формат".

По данным источника, руководство "горняков" уже общалось с итальянским специалистом и начали предварительные переговоры. Информации о сумме и сроках возможного контракта пока нет.

Напомним, что сейчас главным тренером донецкого клуба является португалец Луиш Каштру. "Шахтер" под его руководством занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру чемпионата киевскому "Динамо" четыре очка. Кроме того "Шахтер" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.