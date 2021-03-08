Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"

Теги массимилиано аллегришахтер донецк

Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в новом сезоне может может возглавить донецкий "Шахтер", сообщает "Футбольный формат".

По данным источника, руководство "горняков" уже общалось с итальянским специалистом и начали предварительные переговоры. Информации о сумме и сроках возможного контракта пока нет.

Напомним, что сейчас главным тренером донецкого клуба является португалец Луиш Каштру. "Шахтер" под его руководством занимает второе место в УПЛ, уступая лидеру чемпионата киевскому "Динамо" четыре очка. Кроме того "Шахтер" сыграет с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

Читать также: "******* судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю

Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов