Аллегри может вернуться в "Милан"

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Аллегри может вернуться в "Милан"

Массимилиано Аллегри может вновь занять пост главного тренера "Милана", сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, вернуть в клуб 52-летнего специалиста хочет французский миллиардер Бернар Арно, который сейчас ведёт переговоры о покупке "россонери".

70-летний олигарх, сколотивший громадное состояние на группе компаний "Луи Виттон", может до конца года приобрести "Милан" за 960 миллионов евро.

Аллегри возглавлял "дьяволов" с 2010 по 2014 год, выиграв Серию А и Суперкубок Италии.

Напомним, что сейчас "Миланом" владеет американский инвестиционный фонд "Elliott".

Личное состояние Арно оценивается в 92 миллиарда евро. Он входит в тройку богатейших людей планеты.

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