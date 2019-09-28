Аллегри может вернуться в "Милан"
Массимилиано Аллегри может вновь занять пост главного тренера "Милана", сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, вернуть в клуб 52-летнего специалиста хочет французский миллиардер Бернар Арно, который сейчас ведёт переговоры о покупке "россонери".
70-летний олигарх, сколотивший громадное состояние на группе компаний "Луи Виттон", может до конца года приобрести "Милан" за 960 миллионов евро.
Аллегри возглавлял "дьяволов" с 2010 по 2014 год, выиграв Серию А и Суперкубок Италии.
Напомним, что сейчас "Миланом" владеет американский инвестиционный фонд "Elliott".
Личное состояние Арно оценивается в 92 миллиарда евро. Он входит в тройку богатейших людей планеты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3