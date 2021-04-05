Аллегри может вернуться в "Ювентус"

Фото: инстаграм Массимилиано Аллегри

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри встретился с президентом туринского клуба Андреа Аньелли, сообщает Tuttosport.

Источник не располагает информацией о деталях разговора, но, возможно, специалист может вновь возглавить "Ювентус". Впрочем, Аллегри не хочет возвращаться в нынешнем сезоне, а также у него существует конфликт с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

Если Аллегри вернется, то на посту главного тренера он сменит Андреа Пирло, под руководством которого "Ювентус" вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает лишь пятое место.

Напомним, что под руководством Аллегри "Ювентус" пять раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги Чемпионов.

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