Аллегри может возглавить "Арсенал"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, Аллегри рассматривает вариант с работой в "Арсенале", если Арсен Венгер покинет клуб.

Соглашение Аллегри с "Ювентусом" действует до лета 2020 года.

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