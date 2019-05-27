Аллегри может возглавить "Барселону"​

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Аллегри может возглавить "Барселону"​

Новым главным тренером "Барселоны" может стать экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве преемника Эрнесто Вальверде, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку. 

В завершившемся сезоне 51-летний Аллегри тренировал "Ювентус", но затем наставник ушел в отставку и теперь является безработным. Интерес к нему также проявлял ПСЖ, но французский клуб в итоге продлил контракт с Томасом Тухелем.

Не пропустите: Бартомеу созывает экстренное заседание, на котором решится судьба Вальверде. | http://soccernews.ru
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