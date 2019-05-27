Аллегри может возглавить "Барселону"
Новым главным тренером "Барселоны" может стать экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве преемника Эрнесто Вальверде, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
В завершившемся сезоне 51-летний Аллегри тренировал "Ювентус", но затем наставник ушел в отставку и теперь является безработным. Интерес к нему также проявлял ПСЖ, но французский клуб в итоге продлил контракт с Томасом Тухелем.
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|Команда
|М
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|38
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|Атлетико Мадрид
|38
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|38
|68
|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32