Аллегри может возглавить другой итальянский клуб
Появились новый слухи касательно возможного ухода Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".
Как сообщает Football Italia, предстоящим летом Аллегри может сменить "Ювентус" на "Интер". Слухи о том, что наставник "нерадзурри" Лучано Спаллетти покинет клуб ходят уже давно.
Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб четыре раза выигрывал Скудетто и Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, а также два раза дошел до финала Лиги Чемпионов.
В этом сезоне после 25 туров "Ювентус" лидирует в Серии А опережая "Наполи" на 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10