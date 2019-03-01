Аллегри может возглавить другой итальянский клуб

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Аллегри может возглавить другой итальянский клуб

Появились новый слухи касательно возможного ухода Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, предстоящим летом Аллегри может сменить "Ювентус" на "Интер". Слухи о том, что наставник "нерадзурри" Лучано Спаллетти покинет клуб ходят уже давно.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб четыре раза выигрывал Скудетто и Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, а также два раза дошел до финала Лиги Чемпионов.

В этом сезоне после 25 туров "Ювентус" лидирует в Серии А опережая "Наполи" на 13 очков.

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