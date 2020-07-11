Аллегри может возглавить "Интер" вместо Конте
Миланский "Интер" может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона, утверждает Sky Sport Italia.
По информации источника, будущее Антонио Конте на посту наставника "нерадзурри" оказалось под вопросом из-за последних результатов.
"Интер", несмотря на серьёзные инвестиции в усиление состава, проиграл в полуфинале Кубка Италии, а теперь ещё и уступил третье место в Серии А "Аталанте".
Если руководство клуба решится на увольнение Конте, то сменить его может экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17