Аллегри может возглавить клуб АПЛ

Известный итальянский тренер Маccимилиано Аллегри может возглавить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, видеть итальянца на посту наставника "сорок" хочет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который ведет переговоры о покупке английского клуба. В настоящее время переговоры о покупке клуба близки к завершению. Также Аллегри входит в сферу интересов ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

52-летний Аллегри с лета 2019 года является безработным. Ранее он тренировал "Альянезе", СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри", "Милан" и "Ювентус". Шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, двукратный финалист Лиги Чемпионов.

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