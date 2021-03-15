Аллегри может возглавить клуб АПЛ

"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает The Boot Room.

По сведениям издания, английский клуб может пригласить итальянского специалиста в летнее трансферное окно. В "Лидсе" Аллегри может сменить аргентинца Марсело Бьелсу, который не исключает вероятности ухода из клуба. Представители "Лидса" уже провели предварительные переговоры с Аллегри.

53-летний Аллегри с лета 2019 года является безработным. Ранее он тренировал "Ювентус" и "Милан", становился пятикратным чемпионом Италии. Под его руководством "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.

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