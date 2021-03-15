Аллегри может возглавить клуб АПЛ
"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает The Boot Room.
По сведениям издания, английский клуб может пригласить итальянского специалиста в летнее трансферное окно. В "Лидсе" Аллегри может сменить аргентинца Марсело Бьелсу, который не исключает вероятности ухода из клуба. Представители "Лидса" уже провели предварительные переговоры с Аллегри.
53-летний Аллегри с лета 2019 года является безработным. Ранее он тренировал "Ювентус" и "Милан", становился пятикратным чемпионом Италии. Под его руководством "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"
-
Джорджина ярко отреагировала на новый рекорд Роналду
-
"Вильярреал" близок трансферу таланта "Локомотива"
-
Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"
-
Гаттузо убил "своих"! "Милан" снова проигрывает ТОПу, "Наполи" возвращается в погоню за ЛЧ
Лента новостей
-
Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
-
"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара
-
Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"
-
Аллегри может возглавить клуб АПЛ
-
В "Рубине" оценили шансы команды на попадание в Лигу Чемпионов
-
Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)
-
Бывший полузащитник сборной России Денисов рассказал, как потерял всех своих друзей
-
1
Джорджина ярко отреагировала на новый рекорд Роналду
-
"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором"
-
"Вильярреал" близок трансферу таланта "Локомотива"
-
ПСЖ запретил Паредесу говорить о Месси
-
Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"
-
Черчесов потребовал убрать из своего интервью вопрос о поправках в конституцию. Журналист отказался
-
1
Месси вступил в конфликт с фанатами, которые снимали его на видео
-
Эден Азар снова испытывает проблемы со здоровьем
-
Появилось фото новой формы "Реала"
-
"Ривер Плейт" не реализовал убойный момент в дерби с "Бока Хуниорс"
-
Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга в 2013 году
-
Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе из "Зенита" в "Спартак"
-
Стали известны сроки восстановления Мхитаряна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18