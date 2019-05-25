Аллегри может возглавить "Милан" этим летом

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Аллегри может возглавить "Милан" этим летом

"Милан" хочет, чтобы клуб возглавил Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, 51-летний итальянец по окончании текущего сезона покинет "Ювентус". Ранее Аллегри уже работал с миланским клубом с 2010 по 2014 год. 

По данным издания, генеральный директор Иван Газидис лично встретился с тренером.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри также заинтересованы "Тоттенхэм", ПСЖ и "Бавария". 

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