Аллегри может возглавить "Милан" этим летом

"Милан" хочет, чтобы клуб возглавил Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, 51-летний итальянец по окончании текущего сезона покинет "Ювентус". Ранее Аллегри уже работал с миланским клубом с 2010 по 2014 год.

По данным издания, генеральный директор Иван Газидис лично встретился с тренером.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри также заинтересованы "Тоттенхэм", ПСЖ и "Бавария".

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