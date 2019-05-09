Аллегри может возглавить ПСЖ

1 Теги ювентусмассимилиано аллегрипсжтомас тухель

Аллегри может возглавить ПСЖ
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом возглавит ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист уже договорился с парижским клубом. В ПСЖ он станет преемником Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что Аллегри покинет "Ювентус" из-за неразрешимых противоречий с руководством клуба.

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Комментарии

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ivankolesnikov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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