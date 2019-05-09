Аллегри может возглавить ПСЖ



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом возглавит ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист уже договорился с парижским клубом. В ПСЖ он станет преемником Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что Аллегри покинет "Ювентус" из-за неразрешимых противоречий с руководством клуба.

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