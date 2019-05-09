Аллегри может возглавить ПСЖ
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом возглавит ПСЖ, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский специалист уже договорился с парижским клубом. В ПСЖ он станет преемником Томаса Тухеля.
Ранее сообщалось, что Аллегри покинет "Ювентус" из-за неразрешимых противоречий с руководством клуба.
Не пропустите: ПСЖ отрицает конфликт между Неймаром и Дракслером. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 мая
-
1
Аллегри может возглавить ПСЖ
-
Лукас Моура: "Этот момент является лучшим в моей жизни"
-
1
"Тоттенхэм" показал эмоции футболистов в раздевалке после победы над "Аяксом"
-
Почеттино: "Мои игроки - герои, а Лукас - супергерой"
-
Эриксен: "Надеюсь, что Лукасу Моуре поставят памятник в Англии"
-
Английские клубы установили рекорд по числу финалистов Лиги Чемпионов
-
Почеттино расплакался после победы "Тоттенхэма" над "Аяксом"
-
1
"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов
-
2
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Чемпионов
-
4
"Тоттенхэм" в невероятном матче обыграл "Аякс" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Неймар встретился в легендарным актером Голливуда
-
Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб
-
"Реал" продлил контракт с Adidas до 2028 года
-
2
"Барселона" приняла решение о продаже Коутиньо
-
Реконструкция стадиона "Реала" продлится более трех лет
-
Де Лигт - 4-й по возрасту автор гола в полуфинале Лиги Чемпионов
-
Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"
-
Глава РФС: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"
-
Райоле на три месяца запретили вести агентскую деятельность
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15