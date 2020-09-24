Аллегри может возглавить "Рому"

"Рома" рассматривает вариант с приглашением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

По информации Corriere dello Sport, 53-летний специалист готов изучить предложение от "волков", поскольку хочет побыстрее вернуться к работе.

Что касается действующего наставника римлян Паулу Фонсеки, то новое руководство "джаллоросси" сомневается в его способностях привести команду к успеху.

Напомним, что Аллегри летом 2019 года покинул "Ювентус" и с тех пор остаётся без клуба.

Не пропустите: Три итальянских клуба поборются за защитника "Реала". | http://soccernews.ru