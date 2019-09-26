Аллегри может заменить в "Тоттенхэме" Почеттино



Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в работе в "Тоттенхэме", сообщает The Sun.

По сведениям издания, нынешний наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино может покинуть свой пост. В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" неудачно выступает в чемпионате Англии - седьмое место, а также вылетел из Кубка английской лиги. Интерес к аргентинцу проявляет "Реал".

Напомним, что Аллегри покинул "Ювентус" по окончании прошлого сезона. После этого специалист принял решение взять годичный перерыв в карьере.

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