Аллегри может заменить в "Тоттенхэме" Почеттино

Теги тоттенхэммассимилиано аллегримаурисио почеттино

Аллегри может заменить в "Тоттенхэме" Почеттино
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в работе в "Тоттенхэме", сообщает The Sun.

По сведениям издания, нынешний наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино может покинуть свой пост. В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" неудачно выступает в чемпионате Англии - седьмое место, а также вылетел из Кубка английской лиги. Интерес к аргентинцу проявляет "Реал".

Напомним, что Аллегри покинул "Ювентус" по окончании прошлого сезона. После этого специалист принял решение взять годичный перерыв в карьере.

Не пропустите: Почеттино прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

 
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