Аллегри: "Мы должны постараться выиграть седьмое скудетто подряд"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил игру своей команды в матче Серии А с "Фиорентиной" (1:0).

"Мы одержали важную победу, сыграли на ноль. Без проблем не обошлось, в первом тайме мы были немного зажаты, не хотели рисковать. Но в итоге добились положительного результата, парни заслуживают похвалы.

Чемпионская гонка с "Наполи"? Есть и другие претенденты, 4–5 команд. Мы должны идти от матча к матчу и постараться выиграть седьмое скудетто подряд", - отметил наставник. | soccernews.ru