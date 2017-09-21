Аллегри: "Мы должны постараться выиграть седьмое скудетто подряд"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил игру своей команды в матче Серии А с "Фиорентиной" (1:0).
"Мы одержали важную победу, сыграли на ноль. Без проблем не обошлось, в первом тайме мы были немного зажаты, не хотели рисковать. Но в итоге добились положительного результата, парни заслуживают похвалы.
Чемпионская гонка с "Наполи"? Есть и другие претенденты, 4–5 команд. Мы должны идти от матча к матчу и постараться выиграть седьмое скудетто подряд", - отметил наставник. | soccernews.ru
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|Лацио
|5
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|7
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|Сампдория
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|Аталанта
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|Фиорентина
|5
|6
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|Кальяри
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|Кьево
|5
|5
|13
|Болонья
|5
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|5
|4
|15
|СПАЛ
|5
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|Удинезе
|5
|3
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|Дженоа
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|5
|2
|19
|Кротоне
|5
|1
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|5
|0