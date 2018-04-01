Аллегри: "Мы должны выигрывать у всех"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после победы над "Миланом" в матче 30-го тура итальянской Серии А.

"Рад, что Бонуччи забил гол, но ещё больше я рад, что "Ювентус" одержал победу. Было важно обыграть "Милан", который в хорошей форме. Игроки достойно провели матч и укрепили лидерство в чемпионате. Такие победы являются сигналом. Мы по-прежнему должны настраиваться на конкретный матч и выигрывать у всех" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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