Аллегри: "Мы могли бы поставить 11 основных игроков, чтобы выиграть Скудетто"

Теги ювентусмассимилиано аллегриспал

Аллегри: "Мы могли бы поставить 11 основных игроков, чтобы выиграть Скудетто"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о проигрыше своей команды в матче 32-го тура Серии А со СПАЛом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Туринский клуб мог оформить 8-е подряд чемпионство досрочно, если бы заработал хотя бы одно очко.  

"Сегодня в матче участвовало много молодых футболистов. Они отлично справились, но второй гол показал отсутствие опыта.

Мы могли бы поставить 11 основных игроков, чтобы выиграть Скудетто, но в этом сезоне мы продемонстрировали замечательные результаты, так что важнее сосредоточиться на предстоящей игре в Лиге чемпионов", - сказал Аллергии.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите:  "Ювентус" выставил самый молодой состав с 1998 года в игре за скудетто | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине

Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Рома Рома 32 54
5 Милан Милан 31 52
6 Аталанта Аталанта 31 52
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 31 34
15 Дженоа Дженоа 31 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
17 Болонья Болонья 31 30
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 31 11
Полная таблица

топ-5 тегов