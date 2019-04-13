Аллегри: "Мы могли бы поставить 11 основных игроков, чтобы выиграть Скудетто"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о проигрыше своей команды в матче 32-го тура Серии А со СПАЛом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Туринский клуб мог оформить 8-е подряд чемпионство досрочно, если бы заработал хотя бы одно очко.

"Сегодня в матче участвовало много молодых футболистов. Они отлично справились, но второй гол показал отсутствие опыта.

Мы могли бы поставить 11 основных игроков, чтобы выиграть Скудетто, но в этом сезоне мы продемонстрировали замечательные результаты, так что важнее сосредоточиться на предстоящей игре в Лиге чемпионов", - сказал Аллергии.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

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