Аллегри: "Мы могли и проиграть "Аталанте"

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Аллегри: "Мы могли и проиграть "Аталанте"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после матча седьмого тура итальянской Серии А против "Аталанты".

"В плане интенсивности и технического исполнения передач мы играли хорошо. Мы чувствовали себя комфортно, но потом пропустили гол после штрафного, и игра расшевелилась. В итоге всё, пожалуй, сложилось для нас удачно, потому что мы разнервничались и могли пропустить ещё после контратак. Разочарованы, что позволили сопернику забить дважды. В концовке я волновался, поскольку, как я уже говорил, мы могли и проиграть. А ведь к концу сезона каждое очко будет на вес золота" - цитирует Аллегри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Аталанта" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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