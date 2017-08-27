Аллегри: "Мы начали плохо против "Дженоа", но победа была важной задачей"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Дженоа" (4:2).

"К счастью, ребята хорошо справились и добыли победу, однако, когда речь заходит о системе видеоповторов - надо набраться немного терпения. Поскольку нам нужно работать над рутинными действиями, чтобы улучшаться, то судьи должны выполнять свои рутинные обязанности, чтобы система видеоповторов работала быстро и качественно.

Мы начали плохо против "Дженоа", но победа была важной задачей, чтобы мы ушли на международный перерыв с максимально возможным набранным количеством очков" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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