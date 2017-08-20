Аллегри: "Мы провели хороший матч - и в защите, и в атаке"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал матч против "Кальяри" (3:0).

"Нужно время, чтобы привыкнуть к решениям видеоарбитров. В этом случае пенальти был назначен в наши ворота, но к счастью у нас в воротах лучший вратарь мира. Он решает все наши проблемы.

После пенальти мы хорошо действовали в обороне. До этого мы дали сопернику несколько моментов, включая атаку, которая и привела к пенальти. Но если в целом, то мы провели хороший матч - и в защите, и в атаке" - приводит слова Аллегри Goal.com.

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