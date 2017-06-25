Аллегри: "Мы собирались повести в счете в матче с "Реалом" до перерыва"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о поражении своей команды от "Реала" (1:4) в финале Лиги чемпионов.

"Наш план был в том, чтобы повести в счете до перерыва. Мы могли выйти вперед до 60-й минуты, но нам этого так и не удалось. В прошлом сезоне мы поменяли стиль игры и наши атакующие игроки были физически истощены. Им приходилось постоянно играть без замен. Для меня стала неожиданностью травма Пьяцы. Это футболист, который может решить исход встречи", - приводит слова Аллегри Sky Italia.

Напомним, что в этом сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.

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