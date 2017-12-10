Аллегри: "Мы сыграли лучше, чем я мог себе представить"

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Аллегри: "Мы сыграли лучше, чем я мог себе представить"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча против "Интера".

"Бег - не самая важная составляющая в футболе, но действительно помогает. Бег позволяет футболистам проявить свои технические способности, а именно они приводят к победам.

Мы очень хорошо сыграли. Может, даже лучше, чем я мог себе представить. Мы ограничили шансы команды, которая возглавляет турнирную таблицу, до минимума. Много позитивных моментов было, не хватило только гола. Во втором тайме мы тоже здорово играли" - приводит слова Аллегри Goal.com.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Интер". | http://soccernews.ru

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