Аллегри: "Мы сыграли с "Олимпиакосом" умно и терпеливо"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

"Мы сыграли умно и терпеливо. Старались не рисковать, чтобы не нарваться на контратаки. "Олимпиакос" только что сменил тренера и очень хорошо оборонялся. Они перекрыли свободные зоны, а мы недостаточно быстро передвигали мяч. Но как только они выбились из сил и слегка расслабились, мы взломали оборону" - цитирует Аллегри Football Italia.

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