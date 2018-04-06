Аллегри: "Мы всегда меняем состав, используя сплав опыта и молодости"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о принципах построения команды.

"После финала ЛЧ в 2015 году мы поменяли 9 футболистов стартового состава, и сейчас в команде 10 человек, родившихся в период с 1990 по 1997 год. Мы всегда рассчитывали на молодежь, и "Ювентусу" не нужно обновлять состав. Клубу нужно лишь еще одно трансферное окно.

Мы всегда меняем состав, используя сплав опыта и молодости. Сейчас "Ювентус" должен подумать о трех турнирах, ведь в ЛЧ мы только ранены, но еще не убиты. Мое будущее? Я о нем не думаю. Я живу настоящим" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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