Аллегри: "Нам не хватает свежести"

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Аллегри: "Нам не хватает свежести"Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о причинах неуверенной игры своей команды в матче со "Спортингом" (2:1) в Лиге Чемпионов.

"Нам не хватает свежести. Кто-то из игроков выбывал, кто-то вернулся из сборной в плохой форме, так что будем продолжать работать. Предыдущий сезон остался в прошлом, и чтобы оставаться на определенном уровне, нужен каждодневный труд. Думаю, Игуаин сыграл сегодня очень хорошо, показав характер, мастерство и высокие физические качества.

Мы сделали шаг вперед, но выиграть Лигу чемпионов нелегко, впереди долгий путь. Мы должны вернуть свою игру, потому что кое-что в ней нарушилось. Ноябрь – это своеобразный водораздел сезона, который по-настоящему начнется для "Ювентуса" после следующей паузы на матчи сборных.

Сегодня мы допустили несколько технических ошибок, особенно в первые 20 минут. В концовке пришлось сильно рисковать. Могли забить больше, но не реализовали моменты", — сказал Аллегри. | http://soccernews.ru

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