Аллегри: "Нам необходимо заработать еще три очка и тогда Скудетто будет нашим"

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Аллегри: "Нам необходимо заработать еще три очка и тогда Скудетто будет нашим"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после победы над "Болоньей" (3:1).

"Еще ничего не решено. Нам необходимо заработать еще три очка и тогда Скудетто будет нашим. Сегодня "Болонья" провела хорошую игру. Они здорово оборонялись и атаковали, это усложнило нам жизнь. Мы прекрасно отреагировали на пропущенный гол" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Болонья". | http://soccernews.ru

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