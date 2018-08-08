Аллегри намерен дозировать выступления Роналду в сезоне

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри намерен дозировать выступления форварда своей команды Криштиану Роналду в сезоне.

Так, по сведениям Tuttosport, наставник "старой синьоры" намерен перенять успешный опыт работы с португальским бомбардиром в мадридском "Реале" своего французского коллеги Зинедина Зидана. Таким образом, 50-летний специалист планирует использовать пятикратного обладателя "Золотого мяча" не во всех матчах, чтобы к весне тот подошел в оптимальных кондициях.

Напомним, Дуглас Коста сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru