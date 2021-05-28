Аллегри намерен сохранить Дибалу в "Ювентусе"

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Аллегри намерен сохранить Дибалу в "Ювентусе"

Фото твиттер Goal

Нападающий Пауло Дибала, скорее всего, останется в "Ювентусе" в случае возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

По информации журналиста Ромео Агрести, наставник хочет, чтобы клуб продлил с аргентинцем контракт, истекающий в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что форвард летом может уйти в мадридский "Атлетико".

Что касается Аллегри, то о его назначении "Ювентус" может объявить уже сегодня. Он возглавлял "старую синьору" с 2014 по 2019 год.

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