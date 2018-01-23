Аллегри: "Наполи" сейчас быстрый как заяц"

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Аллегри: "Наполи" сейчас быстрый как заяц"Главный тренер "Ювентуса"  Массимо Аллегри пообщался с журналистами после победы над "Дженоа" в Серии А (1:0).

"Впереди еще долгй путь, у нас еще есть шанс выйти в лидеры. "Наполи" сейчас быстрый как заяц, нам нужно идти за ними по пятам и ждать своего шанса. 

Сейчас это кажется сложным, но не забывайте: два года назад мы устроили невероятный спурт, а затем обыграли "Наполи" в очном поединке. 

"Наполи" играет фантастически, но "Ювентус" не слишком сильно отстает. Две команды делают чемпионат очень красивым", - сказал он.

Напомним, что "Наполи" опережает "Ювентус" на одно очко. | http://soccernews.ru

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