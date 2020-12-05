Аллегри назвал чемпионат, в котором хочет работать

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Аллегри назвал чемпионат, в котором хочет работать

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что ему хочется трудоустроиться в АПЛ.

"Я хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Сейчас футбол там растёт за счёт большого числа иностранных тренеров. Тактики больше, чем десять лет назад. Англия теперь более изощрённа и более тактически совершенна, но при этом уважает традиции своего футбола", - цитирует Аллегри The Times.

Напомним, что 53-летний специалист остаётся без команды с лета 2019 года, когда он ушёл из "Ювентуса".

Ранее СМИ сватали итальянца в такие клубы АПЛ как "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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