Аллегри назвал двух игроков, которые придут на смену Месси и Роналду

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал двух игроков, которые придут на смену лучшим футболистам современности в лице Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

" Дибала вырос чрезвычайно - и технически, и физически. У него есть все, что нужно, чтобы стать одним из лучших игроков в мире наряду с Неймаром, когда Месси и Роналду завершат свои карьеры ", - цитирует наставника "старой сеньоры" L'Equipe.

Напомним, сегодня Дибала помог "Ювентусу" разгромить "Кьево". | soccernews.ru