Аллегри назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
"В четвертьфинале играем против сильнейших команд. В этом году там "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" - они фавориты в борьбе за трофей. Мы должны хорошо играть и сделать всё возможное, чтобы дойти до конца" - цитирует Аллегри Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" сегодня сыграет с "Реалом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
"Ювентус" - "Реал" - 0:3 (обзор)
-
"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал
Лента новостей
-
"Уфа" продлила контракт с Семаком
-
Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"
-
Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"
-
Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"
-
Н'Зонзи: "Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере"
-
Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"
-
"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
-
Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"
-
Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"
-
Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"
-
Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
-
Зидан: "Ювентус" не сдастся"
-
Буффон: "Это настоящий позор"
-
Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"
-
Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"