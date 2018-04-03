Аллегри назвал фаворитов Лиги Чемпионов

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Аллегри назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"В четвертьфинале играем против сильнейших команд. В этом году там "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" - они фавориты в борьбе за трофей. Мы должны хорошо играть и сделать всё возможное, чтобы дойти до конца" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" сегодня сыграет с "Реалом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

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