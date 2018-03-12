Аллегри назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Я надеюсь избежать встречи с "Барселоной" и "Реалом". Я думаю, что "Мадрид" - главные фавориты на победу в турнире. Они сосредоточились исключительно на Лиге Чемпионов. Ни одна другая команда не может похвастаться этим преимуществом", - цитирует наставника "старой сеньоры" goal.com.

Напомним, Аллегри может возглавить "Арсенал". | soccernews.ru