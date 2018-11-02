Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что главным фаворитом Лиги Чемпионов является "Барселона".

"Барселона" - главный претендент на победу в Лиге Чемпионов. Достаточно просто посмотреть их матчи, чтобы понять это. "Барселона" - главный фаворит, а "Ювентус" входит в четверку главных претендентов. Но для этого нам необходимо оставаться спокойными", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Барселона" и "Ювентус" одержали по три победы в трех стартовых матчах группового этапа Лиги Чемпионов и лидируют в группах B и H.

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