Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

3 Теги ювентусбарселонамассимилиано аллегри

Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что главным фаворитом Лиги Чемпионов является "Барселона".

"Барселона" - главный претендент на победу в Лиге Чемпионов. Достаточно просто посмотреть их матчи, чтобы понять это. "Барселона" - главный фаворит, а "Ювентус" входит в четверку главных претендентов. Но для этого нам необходимо оставаться спокойными", - приводит слова Аллегри Football Italia. 

Напомним, что "Барселона" и "Ювентус" одержали по три победы в трех стартовых матчах группового этапа Лиги Чемпионов и лидируют в группах B и H.

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Комментарии
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хоть Месси и главный мой соперник, скажу честно - Юветусу со мной в ЛЧ ничего не светит :(

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Я тебя понимаю Рон, без Марсело ты в печали.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Спасибо мой друг. Да, когда нет рядом попы Марсика, мне и жизнь не мила (((

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