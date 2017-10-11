Аллегри назвал главного фаворита в Лиге Чемпионов
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
"Реал" является фаворитом номер один турнира. Их старт в новом сезоне Лиги Чемпионов это полностью подтверждает", - приводит слова наставника "старой сеньоры" SquawkaNews.
Напомним, Зидан провел встречу с недовольным своим положением в "Реале" Васкесом. | soccernews.ru
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