Аллегри назвал главную цель "Ювентуса" на следующий сезон
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился планами на следующий сезон.
"Нашей главной целью остается победа в чемпионате. Не вижу смысла проводить революцию в клубе. Нам нужно улучшить наш футбол и научиться справляться со всеми неожиданностями во время игры, ведь такие моменты кардинально влияют на результаты", - приводит слова Аллегри Football Italia.
Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом, четыре раза обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14