Аллегри назвал главную цель "Ювентуса" на следующий сезон

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился планами на следующий сезон.

"Нашей главной целью остается победа в чемпионате. Не вижу смысла проводить революцию в клубе. Нам нужно улучшить наш футбол и научиться справляться со всеми неожиданностями во время игры, ведь такие моменты кардинально влияют на результаты", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом, четыре раза обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка Италии.

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