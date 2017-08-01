Аллегри назвал главных соперников "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

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Аллегри назвал главных соперников "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, какие команды в предстоящем сезоне составят конкуренцию "бьянконери" в борьбе за чемпионство.

"Предстоящий сезон получится более сложным, чем предыдущий. Все наши конкуренты усилились. Будет трудно выиграть скудетто в седьмой раз подряд, но это наша основная цель на предстоящий сезон. В прошлом сезоне "Рома" набрала 87 очков, их клубный рекорд, римляне будут нашим основным соперником в борьбе за чемпионство. "Наполи", "Милан" и "Интер" также будут участвовать в борьбе, ещё я бы не исключал "Лацио" - цитирует Аллегри Football Italia.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
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