Аллегри назвал главных соперников "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, какие команды в предстоящем сезоне составят конкуренцию "бьянконери" в борьбе за чемпионство.

"Предстоящий сезон получится более сложным, чем предыдущий. Все наши конкуренты усилились. Будет трудно выиграть скудетто в седьмой раз подряд, но это наша основная цель на предстоящий сезон. В прошлом сезоне "Рома" набрала 87 очков, их клубный рекорд, римляне будут нашим основным соперником в борьбе за чемпионство. "Наполи", "Милан" и "Интер" также будут участвовать в борьбе, ещё я бы не исключал "Лацио" - цитирует Аллегри Football Italia.

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