Аллегри назвал команду, с которой хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Теги массимилиано аллегриювентусбарселона

Аллегри назвал команду, с которой хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги ЧемпионовГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал команду, с которой он хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

динственная команда, с которой мы не хотим встречаться в четвертьфинале, - это "Барселона". Потому что в последнее время мы слишком часто с ними играем... А в целом, у нас нет предпочтений", - приводит слова наставника "старой сеньоры" El Mundo Deportivo.

Напомним, делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори. | soccernews.ru

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