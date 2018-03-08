Аллегри назвал команду, с которой хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал команду, с которой он хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Е динственная команда, с которой мы не хотим встречаться в четвертьфинале, - это " Барселона ". Потому что в последнее время мы слишком часто с ними играем ... А в целом, у нас нет предпочтений ", - приводит слова наставника "старой сеньоры" El Mundo Deportivo.

Напомним, делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори. | soccernews.ru