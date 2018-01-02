Аллегри назвал наследника Буффона

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал преемника легендарного вратаря туринской команды Джанлуиджи Буффона.

"Я уже говорил ранее и повторю снова - Щесны является наследником Буффона. Они относятся друг к другу с огромным уважением. И в футбольном, и в человеческом плане. Это очень важно" - цитирует Аллегри официальный твиттер "бьянконери".

Не пропустите: Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой". | http://soccernews.ru