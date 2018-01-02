Аллегри назвал наследника Буффона

Теги ювентусмассимилиано аллегриджанлуиджи буффонвойцех щесны

Аллегри назвал наследника Буффона

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал преемника легендарного вратаря туринской команды Джанлуиджи Буффона.

"Я уже говорил ранее и повторю снова - Щесны является наследником Буффона. Они относятся друг к другу с огромным уважением. И в футбольном, и в человеческом плане. Это очень важно" - цитирует Аллегри официальный твиттер "бьянконери". 

Не пропустите: Буффон: "Переход Доннаруммы в "Ювентус" не будет ошибкой". | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Вот ведь Хлыст в Арсенале не удалось так играть!!!

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов