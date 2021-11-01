Аллегри назвал потери "Ювентуса" перед матчем с "Зенитом"

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Аллегри назвал потери "Ювентуса" перед матчем с "Зенитом"

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о потерях в составе команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".

"Кин, Де Шильо и Рэмзи выбыли. Кьеза и де Лигт в порядке. Я решу, кто завтра сыграет", — приводят слова Аллегри российские СМИ.

Матч "Ювентус" — "Зенит" состоится завтра, 2 ноября. Начало встречи - в 23.00 мск.

После трех туров "Ювентус", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы Н. "Зенит" с тремя очками занимает третье место.

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