Аллегри назвал причину осечки "Ювентуса" в матче с "Дженоа"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал причину потери очков своей командой в матче девятого тура Серии А против "Дженоа".

"Скудетто выигрывают и проигрывают в таких матчах. После перерыва команда просто заснула. Видимо, игроки уже были мыслями на "Олд Траффорд". Думаю, этот результат послужит уроком для нас. Необходимо помнить, что никто не гарантирует победу, пока не прозвучал финальный свисток" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" вёл в счёте с 18-й минуты, однако в середине второго тайма позволил "Дженоа" отыграться.

Таким образом, "бьянконери" впервые в этом сезоне не победили. | http://soccernews.ru