Аллегри назвал причину, почему он отказал "Реалу"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что он ответил отказом на предложение возглавить мадридский "Реал".

"Я отклонил предложение "Реала" стать новым главным тренером. Я благодарен им за такую возможность, но я люблю "Ювентус", – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

В итоге "Реал" назначил на пост главного тренера Карло Анчелотти, который сменил ушедшего в отставку Зинедина Зидана.

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