Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"

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Аллегри назвал причину, почему Роналду остался в запасе в матче с "Удинезе"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему нападающий команды Криштиану Роналду вышел на поле лишь на замену в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (2:2).

"С Роналду все в порядке. Перед матчем мы пообщались и я решил оставить его в запасе, исходя из состояния Криштиану, так как он был нужен нам во втором тайме. Он вышел и хорошо сыграл, даже забил гол", - приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Напомним, что Роналду забил гол на 95-й минуте при счете 2:2, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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