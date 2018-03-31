Аллегри назвал приоритеты "Ювентуса" в этом сезоне

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Аллегри назвал приоритеты "Ювентуса" в этом сезоне

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал приоритеты своей команды в этом сезоне.

"Мы начнём думать о "Реале" в понедельник утром. У нас есть два матча с одной из лучших команд мира. У нас есть амбиции победить их. Но реальной целью "Ювентуса" остаётся Серия А" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что за девять туров до завершения чемпионата "Ювентус" лидирует в турнирной таблице, опережая "Наполи" на два очка.

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