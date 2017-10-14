Аллегри назвал самый важный фактор в борьбе за скудетто

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Аллегри назвал самый важный фактор в борьбе за скудетто

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал самый важный фактор в борьбе за чемпионский титул в Серии А.

"За последние годы для завоевания чемпионского титула больше важны не забитые, а пропущенные мячи. За последние десять лет лишь "Интер" смог стать чемпионом в 2010 году, не пропустив меньше всех голов. Думаю, что эта тенденция не изменится и в нынешнем сезоне, и скудетто обеспечит лучшая защита" - цитирует Аллегри Football Italia.

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